FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +31
75.20р88.78р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
4
Печать

В Петербурге ищут ликвидатора незаконной свалки в Шушарах

ГУДП «Центр» объявил два конкурса на выполнение подрядных работ на ликвидацию несанкционированной свалки в Шушарах. Заказчик готов потратить на первый этап 172,4 млн рублей. Информация 8 июля была опубликована на сайте госзакупок.

Ликвидации подлежит свалка между Софийской улицей и Автозаводским проездом (участок 78). В рамках первой закупки (на 24,4 млн рублей) комиссия приняла решение заключить контракт с единственным поставщиком — ООО «Омега». С момента подписания договора у компании останутся считанные дни для выполнения работ, они должны быть закончены к 31 июля 2021 года. Подрядчик должен вывезти мусор в пункты приема отходов соответствующего класса опасности. Прогресс по ликвидации свалки должен быть подтвержден фотофиксацией на «до», «в ходе» и «после».

Итоги конкурса на второй контракт — на 148 млн рублей — также касающийся ликвидации свалки на этом участке, подведут 29 июля. Окончание работ — 25 ноября 2021 года.

Ранее администрация Пушкинского района анонсировала ликвидацию сразу двух свалок: в Шушарах, вторую — на Поселковой улице (ее обещали убрать до конца года). Чиновники приводили их общую площадь — более 200 тысяч кв. метров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AlBerkut
Сколько там в деньгах?
Что надо, ликвидировать?
Эээ... Mr. Killer... Тут заказ намечается 😉
Агроном аэродрома
Заголовок звучит двусмысленно.. При прочтении подумал, что ищут для того, чтобы покарать. Тех, кто самовольно зачистил территорию от мусора. :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний