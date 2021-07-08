В Петербурге ищут ликвидатора незаконной свалки в Шушарах

ГУДП «Центр» объявил два конкурса на выполнение подрядных работ на ликвидацию несанкционированной свалки в Шушарах. Заказчик готов потратить на первый этап 172,4 млн рублей. Информация 8 июля была опубликована на сайте госзакупок.



Ликвидации подлежит свалка между Софийской улицей и Автозаводским проездом (участок 78). В рамках первой закупки (на 24,4 млн рублей) комиссия приняла решение заключить контракт с единственным поставщиком — ООО «Омега». С момента подписания договора у компании останутся считанные дни для выполнения работ, они должны быть закончены к 31 июля 2021 года. Подрядчик должен вывезти мусор в пункты приема отходов соответствующего класса опасности. Прогресс по ликвидации свалки должен быть подтвержден фотофиксацией на «до», «в ходе» и «после».