В Петербурге ищут ликвидатора незаконной свалки в Шушарах

ГУДП «Центр» объявил два конкурса на выполнение подрядных работ на ликвидацию несанкционированной свалки в Шушарах. Заказчик готов потратить на первый этап 172,4 млн рублей. Информация 8 июля была опубликована на сайте госзакупок.
Ликвидации подлежит свалка между Софийской улицей и Автозаводским проездом (участок 78). В рамках первой закупки (на 24,4 млн рублей) комиссия приняла решение заключить контракт с единственным поставщиком — ООО «Омега». С момента подписания договора у компании останутся считанные дни для выполнения работ, они должны быть закончены к 31 июля 2021 года. Подрядчик должен вывезти мусор в пункты приема отходов соответствующего класса опасности. Прогресс по ликвидации свалки должен быть подтвержден фотофиксацией на «до», «в ходе» и «после».
Итоги конкурса на второй контракт — на 148 млн рублей — также касающийся ликвидации свалки на этом участке, подведут 29 июля. Окончание работ — 25 ноября 2021 года.
Ранее администрация Пушкинского района анонсировала ликвидацию сразу двух свалок: в Шушарах, вторую — на Поселковой улице (ее обещали убрать до конца года). Чиновники приводили их общую площадь — более 200 тысяч кв. метров.