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Большегруз попал в ДТП у съезда с ЗСД на Богатырский проспект в Петербурге

В Петербурге большегруз попал в ДТП на ЗСД перед съездом на Богатырский проспект. Фотографии с места происшествия вечером 8 июля в редакцию прислали читатели «Фонтанки».

Судя по снимкам, на проезжей части разложилась «Скания». Её содержимое оказалось на дороге, отчего она приобрела белый цвет. В результате аварии перекрыты несколько полос движения.

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О этом ДТП также сообщает «Мегаполис». Как видно на фотографиях, автомобилистов предупреждают о разливе топлива. «Пахнет соляркой», — приводит Telegram-канал слова очевидцев.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на ЗСД перед съездом на Богатырский проспект образовался транспортный затор.

Фото: Скриншот Яндекс.карты
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Фото: Скриншот Яндекс.карты

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Комментарии (1)

Гоша Белградский
Судя по снимкам, Скания сложилась, а не разложилась.
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