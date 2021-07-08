В Петербурге большегруз попал в ДТП на ЗСД перед съездом на Богатырский проспект. Фотографии с места происшествия вечером 8 июля в редакцию прислали читатели «Фонтанки».



Судя по снимкам, на проезжей части разложилась «Скания». Её содержимое оказалось на дороге, отчего она приобрела белый цвет. В результате аварии перекрыты несколько полос движения.