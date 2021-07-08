В Петербурге большегруз попал в ДТП на ЗСД перед съездом на Богатырский проспект. Фотографии с места происшествия вечером 8 июля в редакцию прислали читатели «Фонтанки».
Судя по снимкам, на проезжей части разложилась «Скания». Её содержимое оказалось на дороге, отчего она приобрела белый цвет. В результате аварии перекрыты несколько полос движения.
О этом ДТП также сообщает «Мегаполис». Как видно на фотографиях, автомобилистов предупреждают о разливе топлива. «Пахнет соляркой», — приводит Telegram-канал слова очевидцев.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на ЗСД перед съездом на Богатырский проспект образовался транспортный затор.