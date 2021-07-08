Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом напряженная. Самый высокий рост на Северо-Западе

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ нестабильная и напряженная, самые высокий рост отмечается в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Об этом 8 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
При этом она отметила, что около 66% случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выявляемых сейчас в России, приходятся на штамм «дельта». А из привитых двумя компонентами вакцины процент заболевших не превышает одного.
«Необходимости в более жёстких ограничениях из-за коронавируса и локдауне сейчас нет», — резюмировала глава Роспотребнадзора.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. В соответствии с документом, большинство действующих ограничений продлевается до 16 августа.
С 13 июля максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в цирках и кинозалах — 50%. Также запрещается доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.
В городе запрещено проведение мероприятий с численностью более 75 человек.