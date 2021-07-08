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В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

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Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом напряженная. Самый высокий рост на Северо-Западе

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ нестабильная и напряженная, самые высокий рост отмечается в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Об этом 8 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

При этом она отметила, что около 66% случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выявляемых сейчас в России, приходятся на штамм «дельта». А из привитых двумя компонентами вакцины процент заболевших не превышает одного.

«Необходимости в более жёстких ограничениях из-за коронавируса и локдауне сейчас нет», — резюмировала глава Роспотребнадзора.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. В соответствии с документом, большинство действующих ограничений продлевается до 16 августа.

С 13 июля максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в цирках и кинозалах — 50%. Также запрещается доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

В городе запрещено проведение мероприятий с численностью более 75 человек.

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Комментарии (1)

perfect
Так а Вы то чего хотели после алых парусов, наппомню, они были аккурат 25 июля и сегодня 14 дней) ВУАЛЯ
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