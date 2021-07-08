Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом напряженная. Самый высокий рост на Северо-Западе

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ нестабильная и напряженная, самые высокий рост отмечается в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Об этом 8 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».



При этом она отметила, что около 66% случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выявляемых сейчас в России, приходятся на штамм «дельта». А из привитых двумя компонентами вакцины процент заболевших не превышает одного.