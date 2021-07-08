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Проект реставрации филиала Публички на Фонтанке подготовят за 24 миллиона рублей. Там появится культурный центр

РНБ объявила конкурс на проект реставрации своей площадки на Фонтанке

Российская национальная библиотека объявила конкурс на разработку проектной документации для реставрации и приспособления под современное использование здания на набережной Фонтанки, 36. В будущем там планируют открыть культурный центр.

Информация о контракте 8 июля появилась на сайте госзакупок. Его начальная цена составляет почти 24 миллиона рублей. Подрядчику предстоит разработать проекты ремонта и реставрации фасада и кровли, а также приспособления части объекта культурного значения под современное использование.

К документам закупки приложено охранное обязательство, выданное КГИОП в ноябре 2020 года. Работы должны быть выполнены и согласованы с КГИОП и Росгосэкспертизой до 15 декабря.

Здание в 1803–1807 годах построили по проекту Джакомо Кваренги. До революции здесь располагался Екатерининский институт благородных девиц, а сейчас размещаются отделы газет и нот, юношеский читальный зал и концертный зал РНБ. Библиотека планирует превратить площадку на Фонтанке в современный библиотечный и культурно-просветительский центр. Что будет внутри, и будут ли переезжать из филиала находящиеся там фонды и службы, неизвестно.

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