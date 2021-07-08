Проект реставрации филиала Публички на Фонтанке подготовят за 24 миллиона рублей. Там появится культурный центр

Российская национальная библиотека объявила конкурс на разработку проектной документации для реставрации и приспособления под современное использование здания на набережной Фонтанки, 36. В будущем там планируют открыть культурный центр.
Информация о контракте 8 июля появилась на сайте госзакупок. Его начальная цена составляет почти 24 миллиона рублей. Подрядчику предстоит разработать проекты ремонта и реставрации фасада и кровли, а также приспособления части объекта культурного значения под современное использование.
К документам закупки приложено охранное обязательство, выданное КГИОП в ноябре 2020 года. Работы должны быть выполнены и согласованы с КГИОП и Росгосэкспертизой до 15 декабря.
Здание в 1803–1807 годах построили по проекту Джакомо Кваренги. До революции здесь располагался Екатерининский институт благородных девиц, а сейчас размещаются отделы газет и нот, юношеский читальный зал и концертный зал РНБ. Библиотека планирует превратить площадку на Фонтанке в современный библиотечный и культурно-просветительский центр. Что будет внутри, и будут ли переезжать из филиала находящиеся там фонды и службы, неизвестно.