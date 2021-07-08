ВОЗ включила «российский» штамм коронавируса в список для мониторинга

Всемирная организация здравоохранения включила «российский» штамм коронавируса в перечень для отслеживания (Alerts for Further Monitoring). Об этом говорится на сайте организации.
Вариант AT.1 был обнаружен в России ещё в январе 2021 года, в список он попал 9 июня. Он относится к штаммам SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые предположительно влияют на характеристики вируса, и потому может представлять риск в будущем, но доказательства фенотипического или эпидемиологического воздействия в настоящее время неясны, что требует усиленного мониторинга. При наличии веских доказательств его включат в список Variants of Inetrest (представляющие интерес) или Variant of Concern (вызывающие озабоченность).