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Туалет подвёл. Ресторан в ТРЦ «Галерея» закрыли на месяц из-за канализации и нарушения ковидных требований

Работу ресторана «Большая Кухня» в центре Петербурга приостановил суд

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Большая Кухня» по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).

Как сообщили 8 июля в объединённой пресс-службе городских судов Северной столицы по итогам проверки, проведённой в конце июня, было выявлено, что в панорамном ресторане, расположенном на пятом этаже ТРЦ «Галерея» (Лиговский пр., д. 30, лит. А), сложилась критическая ситуация с канализацией — служебные и гостевые санитарные узлы не эксплуатировались и были закрыты, сотрудники предприятия пользовались общественным санузлом в торговом центре.

Также ревизионная комиссия установила, что работников ресторана своевременно не проверяли на признаки респираторных заболеваний, в частности не мерили им температуру. Помимо этого, при расстановке мебели в помещении не соблюдалась социальная дистанция, не проводилось обеззараживание воздуха, отсутствовал запас средств индивидуальной защиты, а на полу в кухне была замечена грязь и следы пищевых отходов.

Представители точки общепита в суде уверяли, что нарушения ими уже частично устранены. Однако суд всё же пошёл на суровые меры и приостановил деятельность ресторана на 30 суток.

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Комментарии (1)

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А что - остальные рестораны там нормальные?
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