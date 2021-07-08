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Петербургский суд оштрафовал бывшую сотрудницу штабов Навального* на 100 тысяч за фонд, получавший иностранное финансирование

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал бывшую сотрудницу штабов Навального (признаны экстремистской организацией и ликвидированы в РФ) Ольгу Гусеву по статье о нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ). Об этом сообщает 8 июля объединенная пресс-служба судов.

Как отмечают в пресс-службе, Фонд защиты прав граждан (признан иноагентом в 2020 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году), получая иностранное финансирование, осуществляет политическую деятельность и выполняет функции иностранного агента без представления в регистрирующий орган заявления о включении в реестр. Фонду назначен штраф в 300 000 рублей, его директору Ольге Гусевой — 100 000 рублей.

Реквизиты Фонда защиты прав граждан были указаны на сайте Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) после его ликвидации.

Фонд борьбы с коррупцией — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году. В октябре 2019 года Министерство юстиции России объявило ФБК иностранным агентом.

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Комментарии (4)

dddmmm
"(признаны экстремистской организацией и ликвидированы в РФ)"

Зачем вы это пишете? Совсем уже что ли долбанулись?
Foxit
Новости с навальным в заголовке не заходят уже.
dimas062
Это за очередное расследование про девку из РосТуризма?
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