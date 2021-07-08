Первый информационный портал о болезни Паркинсона появился в России

В России появился первый информационный портал о болезни Паркинсона, где можно найти информацию о болезни, методах лечения и рекомендации по образу жизни с этим заболеванием.



На ресурсе пациенты и их близкие могут узнать об особенностях диеты и приема пищи, полезной гимнастике для тренировки мышц и улучшения подвижности и подготовиться к приему у врача, сообщает АСИ.



На сайте также собраны адреса школ для пациентов с болезнью Паркинсона.



В будущем планируется создание раздела с видео, в которых врачи будут рассказывать о разных аспектах развития заболевания и давать рекомендации по поддержанию и улучшению качества жизни.

