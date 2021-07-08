Первый информационный портал о болезни Паркинсона появился в России

В России появился первый информационный портал о болезни Паркинсона, где можно найти информацию о болезни, методах лечения и рекомендации по образу жизни с этим заболеванием.
На ресурсе пациенты и их близкие могут узнать об особенностях диеты и приема пищи, полезной гимнастике для тренировки мышц и улучшения подвижности и подготовиться к приему у врача, сообщает АСИ.
На сайте также собраны адреса школ для пациентов с болезнью Паркинсона.
В будущем планируется создание раздела с видео, в которых врачи будут рассказывать о разных аспектах развития заболевания и давать рекомендации по поддержанию и улучшению качества жизни.
Отмечается, что все материалы прошли проверку экспертного сообщества на предмет корректности, актуальности и соответствия последним научным и медицинским данным, опубликованным в открытых признанных источниках.
Ресурс создан усилиями Межрегиональной общественной организации «Общество помощи пациентам с болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими инвалидизирующими расстройствами движений».