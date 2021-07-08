Смольный обогатился на 10 миллиардов за счёт сдачи в аренду и продажи госимущества

Как сообщает 8 июля пресс-служба Смольного, приватизация зданий, помещений и земельных участков принесла в городскую казну 3,8 млрд рублей. Из них более 1,7 миллиарда было получено по итогам открытых торгов в отношении объектов нежилого фонда. Среди наиболее знаковых проданных объектов — часть исторического здания казарм лейб-гвардии Измайловского полка и аварийный расселенный многоквартирный дом на Выборгской набережной, уточнили в администрации Петербурга.

За первое полугодие 2021 года в бюджет Петербурга от продажи и аренды городской недвижимости поступило 10,4 миллиарда рублей.

Ещё почти 2 млрд рублей поступило в бюджет от целевой приватизации городских помещений субъектами малого и среднего бизнеса, а также от выкупа земельных участков собственниками расположенных на них объектов недвижимости.



За аренду земельных участков и объектов нежилого фонда город получил порядка 5,6 млрд рублей. Иные доходы, в том числе дивиденды по акциям, принадлежащим городу, составили около 980 млн рублей.



Ранее «Фонтанка» писала, что депутаты петербургского Заксобрания одобрили льготы по аренде городской недвижимости для малого бизнеса. Сделано это было в рамках мер поддержки на период пандемии.

