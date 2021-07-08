Первая в мире школа, стены которой напечатали на 3D-принтере, открылась в деревне Калонга в африканской стране Малави. Здание возвели всего за 18 часов. Об этом сообщает участник проекта CDC (финансовая организация, поддерживающая компании, которые помогают бедным странам развиваться).

За разработку проекта отвечала компания 14Trees. Она использует запатентованную технологию, которая значительно сокращает время 3D-печати, стоимость и количество материалов, используемых для строительства жилых домов и школ, при этом уменьшая их воздействие на окружающую среду более чем на 50% по сравнению с традиционными методами. После того как распечатали стены, рабочие отдельно поставили окна, двери и крышу. Обучение в школе уже началось, на днях состоялось официальное открытие.

«Школа является доказательством того, что 3D-печать может сыграть ключевую роль в преодолении разрыва в мировой образовательной инфраструктуре за счет создания высококачественных классных комнат для детей устойчивым, доступным и быстро развивающимся способом», — заявили в CDC.

Как заявил региональный руководитель строительной компании Holcim Group Мильян Гутович, они намерены использовать эту технологию также в Кении и Зимбабве.



Малавийский округ Ямбе, где построили эту школу, нуждается в 50 школах, пока их всего 13. По данным ЮНИСЕФ, в Малави на данный момент не хватает 36 тысяч классных комнат. На традиционное строительство может уйти 70 лет, по новой технологии — всего 10.