Полиция Купчино шесть часов искала пропавшего мальчика-аутиста, пока он катался в метро

Широкомасштабную операцию по поиску пропавшего с детской площадки 8-летнего Гриши провели сотрудники полиции Фрунзенского района, волонтеры и неравнодушные граждане. Нашли мальчика в торговом центре, куда он пришел, три часа прокатавшись в метро.
Как рассказала «Фонтанке» мама мальчика Кира 8 июля, её сын, у которого диагностировано расстройство аутического спектра, пропал с детской площадки на Бухарестской улице в полдень 4 июля. Мальчик гулял с бабушкой, а когда она на минутку отвлеклась, просто ушел.
«Уже через две минуты после моего звонка в полицию на месте был участковый Архип Васильев, потом приехали сотрудники ГИБДД и ППС. Взяли фото, составили ориентировку с описанием», — рассказывает женщина.
Вскоре по её просьбе к поискам присоединились волонтеры «Лизы Алерт». Желание участвовать в осмотре территории сами изъявили сотрудники детского сада № 83, в который ходит мальчик, родители из их группы, а также подростки из рядом расположенной гимназии и друзья дочери Киры из разных районов Петербурга. Обходили дворы, парки и торговые центры района.
В какой-то момент, рассказывает Кира, пришла информация о том, что Гришу видели в торговом центре «Международный». Когда туда приехали полицейские и мать ребенка, выяснилось, что он поднимался в магазин «Эльдорадо», зашел в кинотеатр, а потом в магазин «Призма», где взял в руки продукты. Из магазина мальчика просто вывели. А потом охрана супермаркета отказала в просмотре записи с видеокамер, чтобы проследить путь ребенка. Зато записи ей предоставили в самом ТРК. Выяснилось, что мальчик вышел из здания и зашел в метро. Зашел и не выходил.
Его, как выяснилось впоследствии, пустили через турникеты, и он три часа катался в подземке.
Ближе к 17:00 мальчик вышел на станции «Бухарестская» и зашел в рядом расположенный ТРК «Континент», где охрана узнала его по ориентировке. Там же осматривали этажи подростки, участвовавшие в поисках, и дочь Киры. На место приехал наряд из 12-го отдела полиции. Полицейские купили ребенку воды, а потом отвезли в отдел, куда через несколько минут приехала мать мальчика.
«Моя большая благодарность всем, кто искал сына, и в особенности участковому, который быстро организовал поиски, и сотрудникам 12-го отдела, которые максимально деликатно их завершили», — говорит Кира.