Режиссер боевиков про «Людей Икс» снимет фильм о шпионке, потерявшей память

Режиссер Мэттью Вон объявил кастинг на свой новый фильм. Это будет шпионский триллер, одну из ключевых ролей в котором сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Эксклюзивную новость опубликовал 7 июля сайт Observer.
Уже известны подробности сюжета будущей картины. Главная героиня, писательница, автор детективов, страдает амнезией. Внезапно прошлое настигает ее, и она вспоминает, что была шпионкой экстра-класса. К бывшей агентше возвращаются забытые навыки, и она вступает в борьбу с могущественной тайной организацией.
Для будущего боевика Вон собирает звездный состав. На главную роль пробуется актриса Брайс Даллас Ховард («Рокетмен», «Мир юрского периода — 2»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») может сыграть ее любовника, а Сэмюэл Л. Джексон уже утвержден на роль тайного агента-«крота», работающего под прикрытием. Предыдущая совместная работа Джексона и Вона в «Kingsman: Секретная служба» была очень успешна и принесла создателям фильма около 400 миллионов долларов при бюджете фильма в 81 миллион.
Мэттью Вон достиг всемирной известности как режиссер шпионских фильмов. Ему удается сочетать напряженность сюжета и в то же время иронизировать над классическими штампами, свойственными голливудским боевикам. Он продюсировал ранние работы Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», а его собственные фильмы «Пипец» и «Пипец-2», для которых Мэттью Вон сам написал сценарий и выступил режиссером и продюсером, стали образцом черного юмора в переосмыслении супергеройского эпоса.