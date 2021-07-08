Режиссер боевиков про «Людей Икс» снимет фильм о шпионке, потерявшей память

Режиссер Мэттью Вон объявил кастинг на свой новый фильм. Это будет шпионский триллер, одну из ключевых ролей в котором сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Эксклюзивную новость опубликовал 7 июля сайт Observer.



Уже известны подробности сюжета будущей картины. Главная героиня, писательница, автор детективов, страдает амнезией. Внезапно прошлое настигает ее, и она вспоминает, что была шпионкой экстра-класса. К бывшей агентше возвращаются забытые навыки, и она вступает в борьбу с могущественной тайной организацией.

