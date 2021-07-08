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Новая жизнь санитарной зоны. Петербуржцам предлагают купить апартаменты на Канонерском острове под ЗСД

В расселённом из-за шума доме под ЗСД в Петербурге продают апартаменты

Расселённое из-за шума от ЗСД крыло дома на Канонерском острове обретёт новую жизнь. Часть здания переделывают под апартаменты.

Речь идёт о 16-м доме (улиц на острове нет). Расселённое крыло (15 нежилых помещений от 47 до почти 100 кв. м каждое) город продал с торгов по минимальной цене — за 11 млн 880 тыс. руб., то есть менее 10 тыс. за «квадрат». Победителем стал 48-летний предприниматель из Москвы Станислав Нигай.

Сейчас пространство переделывают под апартаменты. ЖК получил название «Морской бриз». Нежилые помещения в нём продаются от 65 тыс. руб. за 1 кв. м.

Подробности о проекте читайте в материале «Апартаменты на Канарах по бросовой цене. Москвичи продают петербуржцам мечту в 20 минутах от центра».

После запуска ЗСД под расселение на Канонерском острове попали четыре дома. Их признали непригодными для жилья из-за высокого уровня шума от магистрали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

AP-SPb
Все уже прочитали на самом видном месте. Второй раз зачем? Не надо уж так отковенно рекламность статей палить ;)))
Arkadiy_
"Морской бриз" ахаха!!! С полей аэрации )
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