Новая жизнь санитарной зоны. Петербуржцам предлагают купить апартаменты на Канонерском острове под ЗСД

Расселённое из-за шума от ЗСД крыло дома на Канонерском острове обретёт новую жизнь. Часть здания переделывают под апартаменты.



Речь идёт о 16-м доме (улиц на острове нет). Расселённое крыло (15 нежилых помещений от 47 до почти 100 кв. м каждое) город продал с торгов по минимальной цене — за 11 млн 880 тыс. руб., то есть менее 10 тыс. за «квадрат». Победителем стал 48-летний предприниматель из Москвы Станислав Нигай.



Сейчас пространство переделывают под апартаменты. ЖК получил название «Морской бриз». Нежилые помещения в нём продаются от 65 тыс. руб. за 1 кв. м.

