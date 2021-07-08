УЕФА начал расследование после матча полуфинала Евро-2020 Англия — Дания. Вратарю датчан светили в лицо указкой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы Англия — Дания (2:1). Как сообщает 8 июля пресс-служба организации, по ходу встречи было выявлено сразу несколько нарушений.



Во время исполнения 11-метрового англичанином Харри Кейном один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо вратарю датчан Касперу Шмейхелю. Гол, забитый после этого, стал победным для сборной Англии.



Кроме того, английские фанаты освистали гимн Дании и использовали пиротехнику на трибунах.

