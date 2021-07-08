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УЕФА начал расследование после матча полуфинала Евро-2020 Англия — Дания. Вратарю датчан светили в лицо указкой

УЕФА расследует матч полуфинала Евро-2020 между Англией и Данией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы Англия — Дания (2:1). Как сообщает 8 июля пресс-служба организации, по ходу встречи было выявлено сразу несколько нарушений.

Во время исполнения 11-метрового англичанином Харри Кейном один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо вратарю датчан Касперу Шмейхелю. Гол, забитый после этого, стал победным для сборной Англии.

Кроме того, английские фанаты освистали гимн Дании и использовали пиротехнику на трибунах.

Напомним, что благодаря победе над Данией Англия впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. Английские болельщики бурно отпраздновали это событие по всей стране.

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Комментарии (3)

jokir
А ещё на поле было два мяча и нарушение на пендаль было ТАКИМ спорным, шо писец…
Юра Алекс
Светили в лицо судье, вот это точно...
zelf
Англичане всегда быдлом на стадионе были. Чего только один Эйзель им стоил.
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