УЕФА начал расследование после матча полуфинала Евро-2020 Англия — Дания. Вратарю датчан светили в лицо указкой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы Англия — Дания (2:1). Как сообщает 8 июля пресс-служба организации, по ходу встречи было выявлено сразу несколько нарушений.
Во время исполнения 11-метрового англичанином Харри Кейном один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо вратарю датчан Касперу Шмейхелю. Гол, забитый после этого, стал победным для сборной Англии.
Кроме того, английские фанаты освистали гимн Дании и использовали пиротехнику на трибунах.
Напомним, что благодаря победе над Данией Англия впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. Английские болельщики бурно отпраздновали это событие по всей стране.