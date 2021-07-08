Серийного грабителя поймали в Петербурге, он, как сорока, не мог пройти мимо цепочек на женских шеях

Сотрудники уголовного розыска в Петербурге задержали серийного грабителя.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 8 июля, в полицию Адмиралтейского района 30 июня обратился гражданин, который сообщил, что на его 72-летнюю мать на территории бывшего завода «Красный треугольник» напал мужчина. Он набросился на пенсионерку со спины, повалил на землю и сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном.
«К счастью, во время нападения женщина серьезно не пострадала и позже тем же вечером сама обратилась с заявлением в полицию. Пенсионерка указала стоимость цепочки — 40 тысяч рублей», — сообщает Волк.
Оперативники Адмиралтейского района уже в ночь на 1 июля задержали подозреваемого в грабеже — 34-летнего мужчину без определенного места жительства. Он вину признал сразу и сообщил, что похищенную цепочку заложил в ломбард.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В рамках расследования было установлено, что задержанный причастен еще к двум нападениям на женщин в Красносельском районе 18 и 24 июня. В обоих случаях его также привлекли золотые цепочки.
Полиция устанавливает дополнительные эпизоды.