Серийного грабителя поймали в Петербурге, он, как сорока, не мог пройти мимо цепочек на женских шеях

Сотрудники уголовного розыска в Петербурге задержали серийного грабителя.



Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 8 июля, в полицию Адмиралтейского района 30 июня обратился гражданин, который сообщил, что на его 72-летнюю мать на территории бывшего завода «Красный треугольник» напал мужчина. Он набросился на пенсионерку со спины, повалил на землю и сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном.



«К счастью, во время нападения женщина серьезно не пострадала и позже тем же вечером сама обратилась с заявлением в полицию. Пенсионерка указала стоимость цепочки — 40 тысяч рублей», — сообщает Волк.

