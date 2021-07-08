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Пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы на базе НАТО прервало объявление тревоги. В небе заметили российский самолет

Видео: Президентов Испании и Литвы попросили отложить беседу ради вылета военного самолета

Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй прервал срочный вылет двух самолетов. Судна отправились на перехват неопознанного воздушного транспортного средства, предположительно, российского.

Как сообщило РИА Новости 8 июля, кадры прерванного брифинга показал телеканал 24 Horas. Кабмин Испании указывает на то, что на базе была объявлена тревога. Между тем версию о российском самолете выдвинуло издание Mundo.

Когда пресс-конференция началась, в помещении появились военные, которые начали готовиться к вылету. Премьера Испании и президента Литвы попросили отойти, чтобы перехватчики могли вылететь. В небо поднялись два испанских Eurofighter. После этого брифинг продолжился.

Отметим, в Шяуляе базируются 130 испанских военнослужащих и семь испанских истребителей Eurofighter. Они участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

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Комментарии (6)

montero3
«Русские идут, русские идут, они уже повсюду», — бормотал Джеймс Форрестол под сочувственным взглядом врача-психиатра.
Dmitriy9000
Эй двоечник, судна у тебя ночью под кроватью. Редактора похоже так и не нашли
Nurofen
на базе 7 самолетов, а другие 5 летать не умеют? Но постанова зачетная. Надо путину так-же на фоне какой-нибудь ядерной вундервафли устроить иностранцам конференцию)))
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