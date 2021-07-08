Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй прервал срочный вылет двух самолетов. Судна отправились на перехват неопознанного воздушного транспортного средства, предположительно, российского.
Как сообщило РИА Новости 8 июля, кадры прерванного брифинга показал телеканал 24 Horas. Кабмин Испании указывает на то, что на базе была объявлена тревога. Между тем версию о российском самолете выдвинуло издание Mundo.
Когда пресс-конференция началась, в помещении появились военные, которые начали готовиться к вылету. Премьера Испании и президента Литвы попросили отойти, чтобы перехватчики могли вылететь. В небо поднялись два испанских Eurofighter. После этого брифинг продолжился.
Отметим, в Шяуляе базируются 130 испанских военнослужащих и семь испанских истребителей Eurofighter. Они участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.