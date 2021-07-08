Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Андрея Смирнова, который обвинялся в соучастии в убийстве и мошенничестве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 8 июля, Смирнов вину признал только в мошенничестве. И запросил суд присяжных. Как показал вердикт, не зря.

Коллегия поверила Смирнову и оправдала его в соучастии в убийстве за непричастностью. А вот в мошенничестве он признан виновным без снисхождения.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Фонтанка» писала, что следствие было уверено в том, что в 2015 году Смирнов незаконно через третьих лиц переоформил в свою пользу квартиру на Будапештской улице. Когда бывший владелец через год осознал обман, то пошел в суд с требованием аннулировать договор. Смирнов якобы про это узнал и решил от истца избавиться. По версии следствия, он дал двух женщинам - Смирновой и Аскеровой 150 тысяч и предложил придумать, как устранить помещу в счастливом владении квартирой и найти исполнителей. Те обратились к Зайцеву и Иванову. Мужчины сначала до отключки напоили хозяина квартиры, а затем его задушили. За работу исполнители получили 5 тысяч рублей.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Все остальные фигуранты были осуждены летом 2019 года. Все кроме Аскеровой, получил реальные сроки. Женщину же признали непричастной к мошенничества, но виновной в посредничестве. Она получила 8 лет условно.

Смирнов был в розыске, его нашли в Белоруссии и вернули в Россию.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Также был удовлетворен иск на 50 000 рублей.

