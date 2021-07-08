В отделе полиции Петербурга задержанных били ногами и усмиряли баллончиком

Московский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о насилии в отделе полиции. Когда воспитательные слова у помощницы оперативного дежурного кончились, она взялась за баллончик.
О приговоре Надежде Щетинской 8 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. Её признали виновной в превышении должностных полномочий, сопряженном с насилием. Так квалифицировали общение помощницы дежурного в 33 отделе полиции 25 июля прошлого года.
Досталось двум доставленным на проспект Космонавтов за административные правонарушения. В камере их усмиряли, неоднократно распыляя неустановленное раздражающее вещество из баллончика. Одного из них сотрудница дважды ударила ногой и приложила рукой по корпусу.
Щетинская вину признала полностью, но от объяснений воздержалась, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.
Суд приговорил её к 3,5 годам лишения свободы условно и на два года запретил работать в правоохранительных органах.