В отделе полиции Петербурга задержанных били ногами и усмиряли баллончиком

Московский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о насилии в отделе полиции. Когда воспитательные слова у помощницы оперативного дежурного кончились, она взялась за баллончик.



О приговоре Надежде Щетинской 8 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. Её признали виновной в превышении должностных полномочий, сопряженном с насилием. Так квалифицировали общение помощницы дежурного в 33 отделе полиции 25 июля прошлого года.



Досталось двум доставленным на проспект Космонавтов за административные правонарушения. В камере их усмиряли, неоднократно распыляя неустановленное раздражающее вещество из баллончика. Одного из них сотрудница дважды ударила ногой и приложила рукой по корпусу.

