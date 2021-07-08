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В отделе полиции Петербурга задержанных били ногами и усмиряли баллончиком

Московский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о насилии в отделе полиции. Когда воспитательные слова у помощницы оперативного дежурного кончились, она взялась за баллончик.

О приговоре Надежде Щетинской 8 июля сообщает объединённая пресс-служба судов. Её признали виновной в превышении должностных полномочий, сопряженном с насилием. Так квалифицировали общение помощницы дежурного в 33 отделе полиции 25 июля прошлого года.

Досталось двум доставленным на проспект Космонавтов за административные правонарушения. В камере их усмиряли, неоднократно распыляя неустановленное раздражающее вещество из баллончика. Одного из них сотрудница дважды ударила ногой и приложила рукой по корпусу.

Щетинская вину признала полностью, но от объяснений воздержалась, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Суд приговорил её к 3,5 годам лишения свободы условно и на два года запретил работать в правоохранительных органах.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Замечательная работа следствия и решение суда!
Cвифт
..... представляю что они там вытворяли, если её так довели. ППС штаты заполнили перед ответственными мероприятиями, а на остальных "отдел кадров" положило болт. Отделы заваливают задержанными, а работать некому. Опера ходят на дежурства сутки через сутки .... какие к чёрту.... "расследования", баре гуляют ... нужно обеспечить услуги сервиса и видимость работы. C 78-го за последние пару лет уже кажется четвёртый начальник собрался в бега, люди без отпусков и доплат за переработки. Им ещё повезло, что она их просто не пристрелила.
Волос
Очень суровое наказание. Нужно было оправдать
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