ЕСПЧ признал незаконным запрет на декретный отпуск для мужчин-полицейских в России. Дело рассматривали 12 лет

Европейский суд по правам человека посчитал дискриминацией российский запрет «декретного отпуска» для мужчин-полицейских. В международный орган обратились четыре правоохранителя из разных регионов страны, в том числе и Петербурга.

Как сообщил «Коммерсантъ» 8 июля, с момента подачи жалобы до рассмотрения ЕСПЧ прошло 12 лет. В качестве компенсации за поражение в правах силовики получат почти в общей сложности 29 тысяч евро.

Международный суд объединил жалобы четырех сотрудников МВД из Петербурга, Свердловской области, Нижнего Новгорода и Сыктывкара, которые в период 2009–2010 годов по разным причинам просили руководство о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, но получили отказ. Свое решение в МВД мотивировали тем, что временное освобождение от работы полагается мужчине, только если дети «остались без материнской заботы».



Российские суды также встали на сторону ведомства, отмечая, что полицейские сами выбирали службу, «ограничивающую их в правах». Судьи, очевидно, основывались на позиции Конституционного суда, который в 2009 году давал такое толкование закона. Так, в 2010-м отпуск по уходу за ребенком попросил аудитор ГУВД Петербурга Александр Михайлов, так как после родов врачи рекомендовали его жене ограничить физические нагрузки. Руководство отказало мужчине, сославшись на то, что супруге было «рекомендовано» не поднимать тяжести, а не запрещено.

В том же году медицинская комиссия сочла сотрудника налоговой полиции Свердловской области Олега Маринцева непригодным для службы по состоянию здоровья, его предупредили о скором увольнении. Полицейский попросил начальство отправить его в отпуск по уходу за ребенком на два месяца, но ему отказали и вскоре лишили рабочего места. Маринцев обратился в Верх-Исетский районный суд, но и там потерпел неудачу.

В 2010-м аналогичная история произошла в Нижнем Новгороде. Начальство сотрудника местной налоговой полиции Алексея Морозова также посчитало болезнь молодой матери недостаточной причиной для «декрета» отца. В итоге полицейский был вынужден прекратить ходить на работу и был уволен. Районный суд не увидел в этом нарушений.

