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Считать доходы родителей и заполнять доверенности. Финансовую грамотность в российских школах будут преподавать с первого класса

ЦБ помог российским школам с новым образовательным стандартом

Центробанк помог в разработке новых образовательных стандартов в России. С его помощью детей будут учить финансовой грамотности.

Как сообщает ЦБ 8 июля, приобретать подобные навыки дети будут с 1 по 9 класс, но отдельной дисциплины не предусмотрено. Финансовую грамотность «зашьют» в окружающий мир, математику, обществознание и географию.

С первого класса детей будут учить безопасности в Интернете, в том числе финансовой. Затем помогут проанализировать доходы и расходы семьи и составить собственный финансовый план. «В 5–9 классах ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов, а уроки географии дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия», — рассказывает Центробанк.

Практические навыки помогут отработать с помощью заполнения заявлений, деклараций и доверенностей. Учиться по новому стандарту школьники начнут с 2022 года, но по заявке от школы начать можно и в ближайшем сентябре.

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Комментарии (7)

El_Belka
А какое дело ребенку и, главное, школе до доходов родителей?
Spora
Неужели колесики повернулись в правильном направлении!?
TresAmigos
Считать доходы родителей это конечно важно:)
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