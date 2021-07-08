Считать доходы родителей и заполнять доверенности. Финансовую грамотность в российских школах будут преподавать с первого класса

Центробанк помог в разработке новых образовательных стандартов в России. С его помощью детей будут учить финансовой грамотности.

Как сообщает ЦБ 8 июля, приобретать подобные навыки дети будут с 1 по 9 класс, но отдельной дисциплины не предусмотрено. Финансовую грамотность «зашьют» в окружающий мир, математику, обществознание и географию.

С первого класса детей будут учить безопасности в Интернете, в том числе финансовой. Затем помогут проанализировать доходы и расходы семьи и составить собственный финансовый план. «В 5–9 классах ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов, а уроки географии дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия», — рассказывает Центробанк.