Два десятка человек тушат горящий лес в Выборгском районе Ленинградской области.
Как сообщает издание 47news, возгорание в Северо-Западном лесничестве на площади 0,9 га было зафиксировано около половины десятого утра 8 июля. По предварительной информации, горит лес в километре от поселка у железнодорожной станции Ояярви. Огонь пока не представляет угрозы жилым домам, но дымом затянуло и сам поселок, и соседний Дымово.
По данным Каменногорской администрации, в тушении задействовано в общей сложности 25 человек, среди которых сотрудники пожарно-химической станции, арендаторы и сами сотрудники администрации.