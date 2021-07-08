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Под Петербургом горит лес у железнодорожной станции. Дымом затянуло рядом расположенные поселки

Фото: В лесничестве под Выборгом горят 9 тысяч квадратных метров леса

Два десятка человек тушат горящий лес в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщает издание 47news, возгорание в Северо-Западном лесничестве на площади 0,9 га было зафиксировано около половины десятого утра 8 июля. По предварительной информации, горит лес в километре от поселка у железнодорожной станции Ояярви. Огонь пока не представляет угрозы жилым домам, но дымом затянуло и сам поселок, и соседний Дымово.

По данным Каменногорской администрации, в тушении задействовано в общей сложности 25 человек, среди которых сотрудники пожарно-химической станции, арендаторы и сами сотрудники администрации.

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