Участки находятся рядом с церковью Серафима Саровского, вдоль главной центральной дороги. Во время блокады кладбище стало местом братских могил — последнего прибежища погибших горожан и защитников Ленинграда. В этот период здесь похоронили более 62 тысяч гражданских лиц и
В заявлении на включение в выявленные памятники также был участок севернее церкви, в плане 1942 года он указан как «Коллективное захоронение», однако его памятником так и не сделали. На этом месте похоронены погибшие на подлодке «Курск» моряки и другие заслуженные представители армии, флота и силовых ведомств. Кроме того, здесь покоятся жертвы крушения самолета А321 над Синаем в октябре 2015 года.
Ранее «Новая газета» писала, что блокадных захоронений на Серафимовском кладбище гораздо больше. Издание обнаружило в архиве КГИОП паспорт исторического памятника