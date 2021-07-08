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Братские могилы защитников Ленинграда на Серафимовском кладбище получат статус памятника

Три участка на Серафимовском кладбище, где в братских могилах покоятся защитники Ленинграда времен Великой Отечественной войны, будут включены в реестр выявленных объектов культурного наследия. Об этом 8 июля сообщает комитет по охране памятников Петербурга.

Участки находятся рядом с церковью Серафима Саровского, вдоль главной центральной дороги. Во время блокады кладбище стало местом братских могил — последнего прибежища погибших горожан и защитников Ленинграда. В этот период здесь похоронили более 62 тысяч гражданских лиц и 1 648 военных. К 1965 году только один участок захоронений траншейного типа стал мемориалом и был признан памятником федерального значения.

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В заявлении на включение в выявленные памятники также был участок севернее церкви, в плане 1942 года он указан как «Коллективное захоронение», однако его памятником так и не сделали. На этом месте похоронены погибшие на подлодке «Курск» моряки и другие заслуженные представители армии, флота и силовых ведомств. Кроме того, здесь покоятся жертвы крушения самолета А321 над Синаем в октябре 2015 года.

Ранее «Новая газета» писала, что блокадных захоронений на Серафимовском кладбище гораздо больше. Издание обнаружило в архиве КГИОП паспорт исторического памятника № 702 от 20 ноября 1950 года — коллективные захоронения времен войны на трех площадках. 12 июля 1956 года на этих территориях насчитывалось 48 братских могил. Позднее часть территории была снята с охраны, и с начала 2000-х годов поверх блокадных делали свежие захоронения.

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