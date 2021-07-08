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В петербургском гипермаркете покупатели устроили продуктовую драку. Охранник в реанимации

Покупатель ударил ножом охранника в гипермаркете в Петербурге

Серьёзную травму на рабочем месте нанесли стажёру охранного предприятия в Московском районе Петербурга. Он встал на пути у магазинного вора, который прокладывал путь к выходу ножом.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, подозрительных посетителей в гипермаркете «Карусель» на Кузнецовской улице, 31, охранник приметил накануне в начале седьмого часа вечера. Двое прошлись между продуктовыми рядами и направились на выход не с пустыми руками, но мимо кассы.

Мужчина 50 лет преградил им дорогу, общение предсказуемо не задалось. Как позже рассказали полицейским, из остановленной парочки особенно шумел один. Он же выхватил нож и ударил охранника в живот. Уже известно, что уехал он на арендованной чёрной Kia Rio.

Преступника ищут, за жизнь охранника борются врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Мужчину доставили с колото-резаной проникающей раной, травматическим шоком и в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Сторож - герой.
265947515
Это ж как тогда в магазин ходить? Посетители ножами размахивают, драки какие то, броник что ли носить? Что за дичь, прямо как на Гаити.
sakorol
опасная работа.Прав никаких,обязанностей уйма
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