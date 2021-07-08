В петербургском гипермаркете покупатели устроили продуктовую драку. Охранник в реанимации

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, подозрительных посетителей в гипермаркете «Карусель» на Кузнецовской улице, 31, охранник приметил накануне в начале седьмого часа вечера. Двое прошлись между продуктовыми рядами и направились на выход не с пустыми руками, но мимо кассы.



Мужчина 50 лет преградил им дорогу, общение предсказуемо не задалось. Как позже рассказали полицейским, из остановленной парочки особенно шумел один. Он же выхватил нож и ударил охранника в живот. Уже известно, что уехал он на арендованной чёрной Kia Rio.

