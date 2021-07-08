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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Петербурге и по России

За последние сутки в Петербурге выявили 1 937 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость продолжает расти: накануне было зафиксировано 1 906 случаев. Аналогичная ситуация и по России — 24 818 заразившихся за 24 часа против 23 962 вчера.

Первое место в стране продолжает удерживать Москва с 6 040 случаями. На втором месте Подмосковье (2 581), Петербург на третьем. За весь период пандемии в России выявили 5 707 452 случая коронавируса.

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Комментарии (12)

syshsun
Не знаю,вчера баба,главная по короне из всех СМИ вещала,что у ней и нашего безусого,все под контролем.
А13579
Вакцинация идёт полным ходом, заболеваемость растёт. Вот такие новости.
263913921
Откуда такая заболеваемость? Все же бегом бежали на вакцинацию, или все таки это от вакцин такие цифры?
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