Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Петербурге и по России

Людей с плохим зрением становится все больше. Возможно, причина в том, что мы все реже смотрим вдаль и все чаще — перед собой. Но зато есть и решение: лазерные технологии продвинулись далеко вперед, помогая не только справиться с близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом, но и помочь в лечении таких серьезных заболеваний, как глаукома или катаракта.

