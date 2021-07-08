Заболеваемость продолжает расти: накануне было зафиксировано
Первое место в стране продолжает удерживать Москва с
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Петербурге и по России
За последние сутки в Петербурге выявили
Заболеваемость продолжает расти: накануне было зафиксировано
Первое место в стране продолжает удерживать Москва с
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08 июля 2021, 10:51«Осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными». Проценко рассказал о влиянии высокой температуры на коронавирус
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07 июля 2021, 17:28Голикова призвала регионы вводить новые ограничения из-за коронавируса
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