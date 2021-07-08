Таксиста в Петербурге пытались посадить за мат. Оскорбительное с сексуальным подтекстом услышал сын сотрудника СК

Уголовное дело прекращено в Петербурге с заменой на штраф в отношении таксиста. Ему вменяли сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.

Подробности дела 8 июля приводит 47news. Под статью попал 23-летний таксист «Ситимобила» Джавлонбек Йулдашев. Поездка с одиннадцатиклассником в качестве пассажира состоялась в январе этого года, ехали во Всеволожск, но возникло недопонимание с конкретным адресом. Молодые люди начали спорить, таксист ответил матом и угрозой орального насилия.

Дома школьник поделился неприятным эпизодом, через несколько часов таксисту уже предъявили обвинение в покушении на сексуальное насилие. Его пытались отправить в СИЗО, но у суда следствие поддержки не нашло. К передаче в суд дело пришлось переквалифицировать на покушение на легкий вред здоровью. Мировой судья его прекратил и наказал таксиста штрафом в 10 тысяч рублей. Как сообщил его адвокат, Йулдашев теперь намерен вернуться на родину.