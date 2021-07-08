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Таксиста в Петербурге пытались посадить за мат. Оскорбительное с сексуальным подтекстом услышал сын сотрудника СК

Суд в Петербурге прекратил дело таксиста, который обматерил сына сотрудника СК

Уголовное дело прекращено в Петербурге с заменой на штраф в отношении таксиста. Ему вменяли сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.

Подробности дела 8 июля приводит 47news. Под статью попал 23-летний таксист «Ситимобила» Джавлонбек Йулдашев. Поездка с одиннадцатиклассником в качестве пассажира состоялась в январе этого года, ехали во Всеволожск, но возникло недопонимание с конкретным адресом. Молодые люди начали спорить, таксист ответил матом и угрозой орального насилия.

Дома школьник поделился неприятным эпизодом, через несколько часов таксисту уже предъявили обвинение в покушении на сексуальное насилие. Его пытались отправить в СИЗО, но у суда следствие поддержки не нашло. К передаче в суд дело пришлось переквалифицировать на покушение на легкий вред здоровью. Мировой судья его прекратил и наказал таксиста штрафом в 10 тысяч рублей. Как сообщил его адвокат, Йулдашев теперь намерен вернуться на родину.

Потерпевший оказался сотрудником Следственного комитета и в прошлом работал в составе тюремного спецназа «Тайфун». От комментариев мужчина отказался.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

chip1
Не договорились- обматерили , ничего нового, но вот пикантности истории придал влиятельный папаша, нужно сказать, что узбеку повезло, по каким то причинам месть блатного мальчугана не прошла, поэтому он правильно решил покинуть РФ.
ProstoZloy
Bilbo Baggins, Да что там Прокуратура! В СУЧах (судебных участках) каждая тетка мнит себя "вершителем человеческих судеб".
Вот так, со временем, и приходит понимание, почему в 1917 году народ был рад свести счеты с такими "госслужащими"
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