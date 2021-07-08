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Засуха в домах и половодье на дороге. В Петербурге на Передовиков дважды лопнула труба

Трубу прорвало на улице Передовиков в Петербурге

Прохудившиеся сети чинят в Красногвардейском районе Петербурга утром 8 июля. Пока специалисты работают над временным водоснабжением, краны высыхают в шести домах.

О коммунальных проблемах на проспекте Передовиков сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор видео рассказал, что ещё накануне были выставлены ограждения, появилась, а потом пропала машина аварийной службы. В семь утра улица поплыла, говорит он, шлёпая по лужам.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн |

В Водоканале «Фонтанке» сообщили, что специалисты предприятия уже работают на улице Передовиков, 29, корпус 1. Течь дала магистраль диаметром 200 мм, вытекание локализуют. В зоне оказались шесть домов, вода в них вернётся, как только рабочие закончат монтаж временного водоснабжения. Обычно такие работы не затягиваются, уточняют в пресс-службе.

«Технологическое нарушение также выявлено у дома 27 по ул. Передовиков. Проводятся работы по локализации, на абонентов ситуация не повлияла. Ограничения движения транспорта на участке нет», — добавляют в Водоканале.

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