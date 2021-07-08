«Осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными». Проценко рассказал о влиянии высокой температуры на коронавирус

Главврач московской инфекционной больницы в Коммунарке назвал «плохим сочетанием» жару и коронавирус.



«Жара и COVID-19 — это очень плохое сочетание. Если нетяжелый COVID, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными», — заявил 8 июля Денис Проценко в эфире «Соловьев Live».



По его словам, особенно опасными осложнения от жары могут быть для пожилых пациентов.



Врач отметил, что «в Коммунарке сейчас жарко, во всех смыслах этого слова». В третью волну профиль и возраст пациентов поменялся — все чаще заболевает молодежь. По оценке Проценко, это связано с новым штаммом.

