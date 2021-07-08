Актриса Догилева попала в больницу с коронавирусом

Татьяна Догилева госпитализирована с поражением легких из-за коронавируса. Чувствует она себя нормально.

Факт госпитализации Догилева подтвердила в разговоре с ТАСС 8 июля. По ее словам, в больнице актриса второй день. Ее увезли туда с ковидной пневмонией, но поражение легких небольшое. «Врачи меня очень хорошо лечат», — добавила артистка.

Она также отметила, что чувствует себя хорошо.

64-летняя народная артистка России снялась в нескольких десятках фильмов, сериалах, сыграла в театральных постановках.