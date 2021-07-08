Четвёртый президент ЮАР сдался властям и отправлен в тюрьму за неуважение к суду на 15 месяцев. Об этом 8 июля сообщает The Guardian со ссылкой на полицию страны. Представитель южноафриканского МВД Лирандзу Темба подтвердила ночью, что 79-летний Зума находится на попечении полиции в соответствии с решением конституционного суда. Если бы Джейкоб Зума не сдался добровольно до конца среды, полиции было приказано действовать силой.



Отбывать наказание бывший глава государства будет в исправительном центре Эсткур в родной для него провинции Квазулу-Натал. СМИ отмечают, что это первый случай после апартеида, когда бывший президент был заключен в тюрьму в ЮАР. Сотни сторонников экс-президента собрались у него дома на выходных и поклялись предотвратить арест, но в воскресенье уехали.