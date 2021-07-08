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Мертвого подростка с ДЦП нашли под окнами высотки на юго-западе Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов ищут разгадку того, как подросток с ДЦП оказался один на общем балконе не своего этажа в Красносельском районе Петербурга. Мальчик не выжил.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июля, накануне экстренные службы вызвали к высотке на Ленинском проспекте, под окнами которой лежало неподвижное тело. На месте происшествия дежурная группа увидела подростка без признаков жизни. Свидетелей не пришлось искать долго.

Человека в опасности на восьмом этаже заметили местные жители. «Женщина, с которой мы побежали, имела ключ и всем об этом кричала, чтобы хоть кто-то пошёл с ней его спасать, но люди на неё не обращали внимания — мы вдвоём [с молодым человеком] выбежали за ней спасать юношу, оставив свои вещи. К сожалению, когда добрались до балкона, мы не успели», — рассказывает подписчица паблика «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным нашего издания, погиб 13-летний мальчик с хроническим двигательным нарушением — старший ребёнок в семье, которая живёт на одном из первых этажей. Почему подросток оказался в одиночестве на общем балконе несколькими этажами выше — устанавливает следствие.

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Комментарии (4)

ДЮрьевич
Устал человек так жить и ушёл… зачем вот это все про песковых, аниме и тд в данном случае…
hedgehog_
так понятно же что аниме виновато.
атаку титанов еще не запретили?
кто-то страшный
Не удивительный исход в обществе, накачиваемом ненавистью ко всем "не таким" соседям, и постоянными угрозами что-то повторить. Бедный ребенок. Ну ничего страшного, Лизы Песковы и прочие за него поживут, со вкусом.
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