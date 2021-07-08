Мертвого подростка с ДЦП нашли под окнами высотки на юго-западе Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов ищут разгадку того, как подросток с ДЦП оказался один на общем балконе не своего этажа в Красносельском районе Петербурга. Мальчик не выжил.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июля, накануне экстренные службы вызвали к высотке на Ленинском проспекте, под окнами которой лежало неподвижное тело. На месте происшествия дежурная группа увидела подростка без признаков жизни. Свидетелей не пришлось искать долго.



Человека в опасности на восьмом этаже заметили местные жители. «Женщина, с которой мы побежали, имела ключ и всем об этом кричала, чтобы хоть кто-то пошёл с ней его спасать, но люди на неё не обращали внимания — мы вдвоём [с молодым человеком] выбежали за ней спасать юношу, оставив свои вещи. К сожалению, когда добрались до балкона, мы не успели», — рассказывает подписчица паблика «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

