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«Теплосеть» рассказала, когда петербуржцам готовить тазики. Обещают, что горячей воды не будет всего пару недель

Специалисты проверят трубы перед отопительным сезоном в Петербурге

Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в 13 районах Петербурга с 13 июля по 10 августа. Процедура необходима для подготовки труб к новому отопительному сезону.

Как сообщили «Фонтанке» 8 июля в пресс-службе «Теплосети», испытания пройдут с 13 июля — в Кировском, с 14 — в Кировском и Адмиралтейском, с 15 — в Центральном, с 21 — в Московском и Фрунзенском районах, с 22 — в Невском, с 23 — во Фрунзенском, с 28 и 29 июля — в Василеостровском, с 3 августа — в Невском и Центральном районах, а с 4 и 5 августа — в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах. Процедуру также проведут с 10 августа в деревне Новое Девяткино в Ленобласти.

Добавим, с 18 мая по 1 июня теплоэнергетики провели семь гидравлических испытаний в семи районах города. За это время протестировали 865 километров труб. По итогам проверок специалисты заменили около двух километров ненадежных теплосетей.

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Комментарии (3)

Мишелько
В Приморском всё нормуль? Проверять не будут?
Yerffej Ennyl
В Кировском в мае на 2 недели отключали.
Gilka
а у нас гуп тэк только на несколько дней отключает :-P
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