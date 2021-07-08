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Отложенную из-за забывчивости сборщиков отправку модуля «Наука» на МКС перенесли на конец июля

Модуль «Наука» отправится на МКС 21 июля. Дату обозначил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля», — написал глава корпорации в Telegram.

Предыдущая дата запуска, 15 июля, была перенесена. Как писала «Газета.ру», виной тому стала забывчивость сборщиков — звездные датчики не прикрыли теплоизоляционным материалом. С началом проектирования модуля его запуск планировался на 2007 год.

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Комментарии (6)

Danik
2007 надо было, запустят может быть в июле 2021.
14 дет.
Проектировали и делали лет 5 до этого.
Техника 20 летней давности в космосе давно не нужна.
По всем меркам это позапрошлый век!
Страна уверенно шагает назад!
Napalm
Сейчас так везде. В 90, начале 2000 была знаменитая китайская сборка. Сейчас китайцы шагнули запредельно вперёд, а мы запредельно назад. Теперь пора вводить критерий российская сборка.
266108100
Какое руководство такие и сборщики
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