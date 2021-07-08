Отложенную из-за забывчивости сборщиков отправку модуля «Наука» на МКС перенесли на конец июля

Модуль «Наука» отправится на МКС 21 июля. Дату обозначил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля», — написал глава корпорации в Telegram.
Предыдущая дата запуска, 15 июля, была перенесена. Как писала «Газета.ру», виной тому стала забывчивость сборщиков — звездные датчики не прикрыли теплоизоляционным материалом. С началом проектирования модуля его запуск планировался на 2007 год.