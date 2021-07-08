«Существенных осадков не ожидается». Тучи над Петербургом не принесут прохлады

Синоптики обещают очередной жаркий день жителям Петербурга. Дожди и грозы маловероятны.

Слабый ветер, до +32 и без осадков — описывает день 8 июля Гидрометцентр. Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет — облака хоть и есть, но ничего существенного из них не польется. Город на окраине антициклона, температура выше нормы на 8–9 градусов.

Нет прохлады и в перспективе: в пятницу хоть и возможны короткие грозовые дожди, но тоже до +31. В выходные без существенных осадков и ближе к рекордным +34.