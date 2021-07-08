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Американцы коллективно судятся с Google из-за доминирующего положения компании

Больше половины американских штатов обратились с судебным иском к компании Google. Им не нравится монополированное положение интернет-гиганта.

О коллективном иске 8 июля пишет Politico. Под ним подписались столичный округ Колумбия и еще 36 штатов. Федеральный суд должен решить, нарушает ли Google антимонопольное законодательство. В иске два основных вопроса — комиссия 30 процентов за любые транзакции разработчикам приложений для Android и контроль над 90% рынка этих приложений. Например, другие магазины приложений нельзя скачать из Google Play, они также не могут покупать в Google или на YouTube рекламу.

Ранее за доминирующее положение на рынке рекламы Google оштрафовал суд во Франции. Штраф составил 220 миллионов евро.

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