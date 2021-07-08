Крупный квартирный пожар в Малой Охте тушили до утра

Квартира на втором этаже жилого дома в Красногвардейском районе Петербурга сгорела ночью 8 июля. Пожар тушили по второму номеру сложности.
Как сообщает региональное управление МЧС, квартира в доме 90 по Малоохтинскому проспекту загорелась в половине третьего ночи. Почти сразу спасатели объявили второй из пяти возможных номеров сложности — была угроза распространения пламени. Огонь силами 46 человек локализовали, и к 05:19 пожар был ликвидирован. Квартира горела на площади в 80 квадратных метров. Данных о пострадавших у МЧС нет.