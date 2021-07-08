В ДК им. Крупской сегодня, 8 июля, открывается персональная выставка Лео Левковича — мальчика с расстройством аутистического спектра. Девятилетний петербуржец создаёт авангардистские портреты членов семьи, знаменитых личностей и репродукции всемирно известных картин, не боясь ни размеров холста, ни сложности композиции.
Лео — третий ребёнок в семье. В четыре года он ещё не разговаривал и вёл себя странно. Ничего не знающая на тот момент об аутизме мама не сразу это заметила. Пройдя все стадии принятия диагноза, в семье нашли подход к обучению мальчика. Мама писала слово, а Лео его рисовал и проговаривал. Потом писали словосочетания и снова их рисовали, потом рассказы.
Во время пандемии мама показала ему ролик «Секрет Джоконды», которую Лео вызвался нарисовать. Со временем работы становились всё более замысловатыми.
Первым делом художник наносит глубокий синий фон на холст, и затем начинает творить «свою реальность». Для Лео живопись — это смысл жизни и самореализация. Работы юного художника — яркие, по-детски радостные и даже трогательные. В каждом портрете проявляется оригинальность его мышления и восприятия. Лео не боится цвета и, как любой ребенок, буквально выплескивает его на холст.
Реалистичность и портретные сходства удивительным образом сочетаются с некой сказочностью персонажей. В работах находит своё отражение уверенный и чистый взгляд ребёнка, и на время каждый зритель получает возможность этим ребёнком снова стать.
На выставке будут представлены более двадцати ярких и масштабных работ. Также в программе выставочных мероприятий планируются квест по выставке, разработанный кураторами, лекционная и интерактивная программы совместно с проектом «Я тебя вижу...» петербургской художницы Оксаны Афанасьевой.
Открытие выставки состоится 8 июля в 19:00. Продлится она всего четыре дня — по 11 июля. Вход свободный.