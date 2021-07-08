Лео — третий ребёнок в семье. В четыре года он ещё не разговаривал и вёл себя странно. Ничего не знающая на тот момент об аутизме мама не сразу это заметила. Пройдя все стадии принятия диагноза, в семье нашли подход к обучению мальчика. Мама писала слово, а Лео его рисовал и проговаривал. Потом писали словосочетания и снова их рисовали, потом рассказы. Во время пандемии мама показала ему ролик «Секрет Джоконды», которую Лео вызвался нарисовать. Со временем работы становились всё более замысловатыми.

В ДК им. Крупской сегодня, 8 июля, открывается персональная выставка Лео Левковича — мальчика с расстройством аутистического спектра. Девятилетний петербуржец создаёт авангардистские портреты членов семьи, знаменитых личностей и репродукции всемирно известных картин, не боясь ни размеров холста, ни сложности композиции.

Первым делом художник наносит глубокий синий фон на холст, и затем начинает творить «свою реальность». Для Лео живопись — это смысл жизни и самореализация. Работы юного художника — яркие, по-детски радостные и даже трогательные. В каждом портрете проявляется оригинальность его мышления и восприятия. Лео не боится цвета и, как любой ребенок, буквально выплескивает его на холст.



Реалистичность и портретные сходства удивительным образом сочетаются с некой сказочностью персонажей. В работах находит своё отражение уверенный и чистый взгляд ребёнка, и на время каждый зритель получает возможность этим ребёнком снова стать.



На выставке будут представлены более двадцати ярких и масштабных работ. Также в программе выставочных мероприятий планируются квест по выставке, разработанный кураторами, лекционная и интерактивная программы совместно с проектом «Я тебя вижу...» петербургской художницы Оксаны Афанасьевой.



Открытие выставки состоится 8 июля в 19:00. Продлится она всего четыре дня — по 11 июля. Вход свободный.

