Минздрав утвердил сроки диспансеризации после коронавируса

Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства 7 июля.
«Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них», — говорится в сообщении.
Планируемая дата углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления от COVID-19, следует из документа Минздрава.
«Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или условиях стационара», — говорится в документе.
Как записывают на диспансеризацию для перенесших ковид, читайте тут.