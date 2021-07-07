Минздрав утвердил сроки диспансеризации после коронавируса

Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства 7 июля.



«Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них», — говорится в сообщении.



Планируемая дата углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления от COVID-19, следует из документа Минздрава.

