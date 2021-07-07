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В Петербурге на Гданьской улице зафиксировали утечку газа. Участок, где работают специалисты, временно перекрыт

Сотрудники «ПетербургГаза» работают в Выборгском районе Петербурга вечером 7 июля. Причиной выезда стало сообщение об утечке газа. Участок, где работают специалисты, временно перекрыт.

О работе специалистов организации на Гданьской улице сообщил читатель «Фонтанки». В пресс-службе «ПетербургГаза» сообщили, что сотрудникам поступило сообщение об утечке газа у дома 19.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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«По прибытию обнаружена утечка газа на газопроводе низкого давления. Для ликвидации утечки было перекрыто дорожное движение. На данный момент утечка газа ликвидирована, проводятся работы по благоустройству», — рассказали в пресс-службе, добавив, что работы планируют завершить уже завтра, 8 июля. В какое время, представитель организации не уточнил.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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