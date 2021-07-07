О работе специалистов организации на Гданьской улице сообщил читатель «Фонтанки». В пресс-службе «ПетербургГаза» сообщили, что сотрудникам поступило сообщение об утечке газа у дома 19.
«По прибытию обнаружена утечка газа на газопроводе низкого давления. Для ликвидации утечки было перекрыто дорожное движение. На данный момент утечка газа ликвидирована, проводятся работы по благоустройству», — рассказали в пресс-службе, добавив, что работы планируют завершить уже завтра, 8 июля. В какое время, представитель организации не уточнил.