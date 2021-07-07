Власти Мексики разыграют в лотерею дом наркобарона Эль Чапо с тайным ходом

Дом с белым фасадом, стоимость которого оценивается около 184 тысяч долларов, будет разыгран правительством 15 сентября, за день до Дня независимости Мексики.

Дом мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра, по прозвищу El Chapo (Коротышка), который сбежал оттуда через подкоп, разыграют в лотерею. О решении властей Мексики сообщает BBC.

Сам по себе дом непримечательный, но что действительно интересно, так это история, которую хранят эти стены. Именно оттуда 16 февраля 2014 года Эль Чапо сбежал со своей возлюбленной по секретному ходу в ванной, который был соединён с ливневой канализацией, когда дом штурмовали морские пехотинцы.

Помимо этого объекта недвижимости разыграют также и другие, большинство из которых было конфисковано у торговцев наркотиками и коррумпированных чиновников. Общая стоимость 22 объектов составляет 12,5 млн долларов.

В прошлом году правительство Мексики провело аналогичный розыгрыш, главным призом которого стал президентский самолет. Но специально оборудованный Boeing 787 Dreamliner продать не удалось.

