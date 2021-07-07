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Власти Мексики разыграют в лотерею дом наркобарона Эль Чапо с тайным ходом

Дом мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра, по прозвищу El Chapo (Коротышка), который сбежал оттуда через подкоп, разыграют в лотерею. О решении властей Мексики сообщает BBC.

Гусман, печально известный бывший лидер картеля Синалоа, отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме.

Дом с белым фасадом, стоимость которого оценивается около 184 тысяч долларов, будет разыгран правительством 15 сентября, за день до Дня независимости Мексики.

Сам по себе дом непримечательный, но что действительно интересно, так это история, которую хранят эти стены. Именно оттуда 16 февраля 2014 года Эль Чапо сбежал со своей возлюбленной по секретному ходу в ванной, который был соединён с ливневой канализацией, когда дом штурмовали морские пехотинцы.

Помимо этого объекта недвижимости разыграют также и другие, большинство из которых было конфисковано у торговцев наркотиками и коррумпированных чиновников. Общая стоимость 22 объектов составляет 12,5 млн долларов.

В прошлом году правительство Мексики провело аналогичный розыгрыш, главным призом которого стал президентский самолет. Но специально оборудованный Boeing 787 Dreamliner продать не удалось.

Хоакин Гусман Лоэр, по прозвищу El Chapo (Коротышка), был одним из крупнейших и самых влиятельных торговцев наркотиками в США и в 2009 году вошел в список самых богатых людей мира Forbes под номером 701, его состояние оценили в 1 миллиард долларов.

Коротышку вновь арестовали в 2016 году в Мексике. До этого он бежал из заключения в 2001 и 2015 годах. В последний раз для этого использовали полуторакилометровый подкоп прямо из камеры наркобарона. В 2017-м Гусмана экстрадировали в США, в 2019-м его приговорили к пожизненному сроку по множеству обвинений, включая распространение наркотиков, незаконное хранение огнестрельного оружия и отмывание денег. На суде свидетели рассказали, что он заживо похоронил мужчину, накачал наркотиками и изнасиловал девочек в возрасте 13 лет.

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Комментарии (3)

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Власти Мексики разыграют в лотерею .... честь быть удостоенными внимания мафии и с почестями закопанными живьём ?)))
ЕнотПотоскун
может купить билет? А с Эль Чапо как-нибудь договоримся.
Piter Russo
Выигрываешь дом, а в один прелестный день беглый Эль Чапо по тайному ходу притопает...
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