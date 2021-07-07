Режиссер, продюсер и актер Роберт Дауни-старший скончался в возрасте 85 лет в Нью-Йорке во сне. Об этом 7 июля сообщает Daily Mail со ссылкой на супругу покойного Розмари Роджерс.



По данным СМИ, Дауни-старший страдал от болезни Паркинсона. В зрелые годы принимал наркотики, из-за чего от него ушла первая жена вместе с детьми — ставшим впоследствии популярным актером Робертом Дауни-младшим («Железный человек», «Шерлок Холмс») и Эллисон Дауни, также ставшей актрисой и писательницей. От зависимости Роберту Дауни-старшему помогла избавиться его вторая жена, которая преждевременно умерла. В память о ней режиссер не вернулся к пагубной привычке.

