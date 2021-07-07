Режиссер, продюсер и актер Роберт Дауни-старший скончался в возрасте 85 лет в Нью-Йорке во сне. Об этом 7 июля сообщает Daily Mail со ссылкой на супругу покойного Розмари Роджерс.
По данным СМИ, Дауни-старший страдал от болезни Паркинсона. В зрелые годы принимал наркотики, из-за чего от него ушла первая жена вместе с детьми — ставшим впоследствии популярным актером Робертом Дауни-младшим («Железный человек», «Шерлок Холмс») и Эллисон Дауни, также ставшей актрисой и писательницей. От зависимости Роберту Дауни-старшему помогла избавиться его вторая жена, которая преждевременно умерла. В память о ней режиссер не вернулся к пагубной привычке.
Известными фильмами Дауни-старшего как режиссера стали «Компания Хьюго», «Слишком много солнца», он снял три эпизода «Сумеречной зоны» и снялся в одном. Также появлялся в фильмах «Ночи в стиле буги», «Магнолия», «Семьянин», сериале «Мэтлок».
«Он был по-настоящему независимым режиссером и оставался удивительно оптимистичным на протяжении всего времени», — написал об отце Роберт Дауни-младший, назвав «святой» его третью жену и пожелав ей сил.