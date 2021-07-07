Uber для учащихся и трудящихся. В Петербурге создан городской сервис для поиска работы и образования

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Петербурга запустил интернет-платформу, которая свяжет учащихся и работающих профессионалов с образовательными учреждениями и работодателями, а также поможет найти подходящие программы и вакансии.

Сервис доступен по адресу copp.petersburgedu.ru. Как отмечают в ЦОПП, в платформу заложен механизм конструктора. Взрослый найдет вакансии и образовательные программы, прохождение которых расширит карьерные возможности. Школьник сможет выбрать мероприятия и общеобразовательные программы для развития и профориентации. Старшему поколению будут доступны программы развития общих и профессиональных навыков, подбор вакансий по интересующим направлениям и профессиям.

По словам директора ЦОПП Ольги Коротеевой, новая платформа станет «онлайн-помощником на рынке труда и образования». Она уже интегрирована с «Госуслугами» и сервисом поиска работы HeadHunter, в дальнейшем планируется подключать и другие профильные сервисы. Пока на платформу загружены образовательные программы самого ЦОПП и нескольких школ. Например, взрослым предлагается обучиться управлению проектами и разработке приложений для виртуальной реальности, а школьникам обучиться предпринимательским навыкам и эстрадным танцам. На следующем этапе запланировано подключение петербургских работодателей, отмечают в ЦОПП. Зарегистрированные на платформе предприятия могут размещать заказы на профессиональную подготовку сотрудников и находить партнеров среди образовательных учреждений для разработки совместных образовательных проектов. Для образовательных учреждений появится календарь мероприятий, электронный журнал, система дистанционного обучения с возможностью размещать цифровые материалы и проводить тестирования.