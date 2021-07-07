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Неуловимый «росомаха». Разгуливающий по улицам мужчина с ножами напугал петербуржцев

Неуловимый «росомаха» напугал жителей Приморского района Петербурга

Мужчина, разгуливающий с ножами в руке по городским улицам, напугал жителей Приморского района Петербурга. Полицейские оперативно среагировали и отправились на его поиски, но таинственный «росомаха» пока что неуловим.

О потенциально опасном мужчине сообщили участники группы «Наш Приморский район» во «ВКонтакте» 7 июля. По их словам, он периодически гуляет по жилым кварталам, вооружённый острыми предметами, будучи в неадекватном состоянии. В последний раз его видели накануне у ЖК «Чистое небо».

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, заявка о мужчине, разгуливающем с двумя ножами у дома 69 на Комендантском проспекте, поступила от местных жителей накануне утром. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, но никого не обнаружили.

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Комментарии (3)

Karl_Ivanovich
А можно таких просто отстреливать?
А что есть показания: неадекватное состояние + холодное оружие.
266081655
Сколько ещё таких неадекватов гуляет по улицам.....
260650801
Полицейские оперативно среагировали и отправились на его поиски

Ага, ага... Видно же , что алкаш еле ползающий. Оперативно среагировали. Приехали часа через два поди..
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