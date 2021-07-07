Мужчина, разгуливающий с ножами в руке по городским улицам, напугал жителей Приморского района Петербурга. Полицейские оперативно среагировали и отправились на его поиски, но таинственный «росомаха» пока что неуловим.



О потенциально опасном мужчине сообщили участники группы «Наш Приморский район» во «ВКонтакте» 7 июля. По их словам, он периодически гуляет по жилым кварталам, вооружённый острыми предметами, будучи в неадекватном состоянии. В последний раз его видели накануне у ЖК «Чистое небо».