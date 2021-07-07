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Преступная математика. Петербуржец проведет 9 лет в колонии и заплатит 500 тысяч рублей за 133 удара ножом по оппоненту

Петербуржец получил 9 лет колонии за 133 удара ножом

Петербуржец, жестоко расправившийся с оппонентом в начале допандемийного года, предстал перед законом. О приговоре 7 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Суд установил, что первого января прошлого года у него произошёл конфликт с мужчиной в квартире одного из домов на проспекте Луначарского. Во время ссоры он схватился за нож и нанёс своему оппоненту не менее 133 ударов, а затем ещё 34 раза ударил его «тупым твёрдым предметом». Пострадавший скончался от полученных травм.

Подсудимый полностью признал вину. Калининский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал полмиллиона рублей за моральный вред, причинённый близким погибшего.

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Комментарии (4)

Станислав Станиславский
В штатах получил бы пожизненное.Это же дикий зверь.И спокойно вернется потом в общество.Может и по УДО выйдет.
Karl_Ivanovich
Вешать таких надо - ему отсидка никак не поможет, разве что там кого ещё прирежет или его прирежут в порядке обмена опытом.
veteran78
Ну тут уже нечего обсуждать , суд -днище , идём дальше...
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