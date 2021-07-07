Преступная математика. Петербуржец проведет 9 лет в колонии и заплатит 500 тысяч рублей за 133 удара ножом по оппоненту

Петербуржец, жестоко расправившийся с оппонентом в начале допандемийного года, предстал перед законом. О приговоре 7 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Суд установил, что первого января прошлого года у него произошёл конфликт с мужчиной в квартире одного из домов на проспекте Луначарского. Во время ссоры он схватился за нож и нанёс своему оппоненту не менее 133 ударов, а затем ещё 34 раза ударил его «тупым твёрдым предметом». Пострадавший скончался от полученных травм.

