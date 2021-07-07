Открылась круглосуточная горячая линия для людей с врождёнными нарушениями иммунитета

Благотворительный фонд «Подсолнух» открыл 7 июля бесплатную круглосуточную горячую телефонную линию для людей с врождёнными нарушениями иммунитета.



По номеру 8-800-500-63-35 пациенты из всех регионов России в любое время суток теперь могут получить консультации по вопросам лекарственного обеспечения, установления инвалидности, социальной поддержки, получить психологическую помощь. При необходимости операторы оперативно перенаправят к нужному специалисту.



Почему в эпоху мессенджеров фонд решил развивать «консервативную» телефонную связь, объяснила председатель пациентского комитета фонда Елена Аверьянова: «Иногда люди теряются, считают свой вопрос незначительным, не знают, у кого лучше спросить, стесняются беспокоить «по пустякам». Кому-то сложно сформулировать вопрос письменно — легче высказаться. И в таких случаях горячая линия — это тот канал, где пациента непременно поддержат».



В фонде рассказали, что для операторов горячей линии будут регулярно проводиться тренинги.

