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Открылась круглосуточная горячая линия для людей с врождёнными нарушениями иммунитета

Благотворительный фонд «Подсолнух» открыл 7 июля бесплатную круглосуточную горячую телефонную линию для людей с врождёнными нарушениями иммунитета.

По номеру 8-800-500-63-35 пациенты из всех регионов России в любое время суток теперь могут получить консультации по вопросам лекарственного обеспечения, установления инвалидности, социальной поддержки, получить психологическую помощь. При необходимости операторы оперативно перенаправят к нужному специалисту.

Почему в эпоху мессенджеров фонд решил развивать «консервативную» телефонную связь, объяснила председатель пациентского комитета фонда Елена Аверьянова: «Иногда люди теряются, считают свой вопрос незначительным, не знают, у кого лучше спросить, стесняются беспокоить «по пустякам». Кому-то сложно сформулировать вопрос письменно — легче высказаться. И в таких случаях горячая линия — это тот канал, где пациента непременно поддержат».

В фонде рассказали, что для операторов горячей линии будут регулярно проводиться тренинги.

«Из-за узкой специализации деятельности фонда и широкого спектра оказываемой помощи подопечным, нужны онлайн-тренинги для операторов, которые в круглосуточном режиме принимают звонки. Мы планируем делать их ежемесячно — для улучшения и поддержки качества работы горячей линии», — сообщила Ксения Попова, руководитель проекта.

Также на горячую линию могут звонить и те, кто хочет поддержать фонд, стать волонтёром или членом команды.

БФ «Подсолнух» создан в 2006 году. Это первая и единственная организация, которая занимается проблемой первичного иммунодефицита в России системно. Фонд обеспечивает жизненно необходимым дорогостоящим лечением пациентов, страдающих опасными для жизни заболеваниями иммунной системы, оказывает правовую и психологическую поддержку подопечным, поддерживает программы по повышению осведомленности в области иммунных заболеваний. Фонд сотрудничает с ведущими экспертами в области иммунологии, педиатрии и ревматологии и с профильными медицинскими учреждениями по всей стране.

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