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Приезд высоких гостей обездвижил несколько улиц в центре Петербурга

Около шести вечера в среду, 7 июля, несколько улиц в Адмиралтейском районе Петербурга оказались обездвижены из-за проезда кортежа. В частности, пробка собралась в Фонарном переулке, когда сотрудники ГИБДД перекрыли перекрёсток с улицей Декабристов.

При этом, как сообщила «Фонтанке» читательница по имени Инна, пробка там собирается периодически уже в течение часа. «Гаишники пока никуда не уезжают. Видимо, это не первый кортеж и не последний», — предполагает читательница.

читательница «Фонтанки» Инна

Кому принадлежал кортеж, проезд которого перекрыл улицы, и кто конкретно стал причиной локального дорожного коллапса в Коломне, нашему изданию доподлинно неизвестно. Однако есть информация, что 7 июля в Петербурге проходят сразу два значимых мероприятия с участием руководителей силовых ведомств — конференция глав прокуратур европейских государств и встреча генеральных прокуроров государств Прикаспийского региона. Отметим, что прокуратура Санкт-Петербурга находится именно в Адмиралтейском районе города — на Почтамтской улице, неподалёку от Исаакиевского собора.

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Комментарии (12)

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.... возможно все эти тайные собрания связаны с этим.
--- Таджикистан запросил помощь ОДКБ в ситуации с Афганистаном
***_555
Гости так себя не ведут.
266133100
Наверное Ваенгу встречают
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