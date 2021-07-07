При этом, как сообщила «Фонтанке» читательница по имени Инна, пробка там собирается периодически уже в течение часа. «Гаишники пока никуда не уезжают. Видимо, это не первый кортеж и не последний», — предполагает читательница.
читательница «Фонтанки» Инна
Кому принадлежал кортеж, проезд которого перекрыл улицы, и кто конкретно стал причиной локального дорожного коллапса в Коломне, нашему изданию доподлинно неизвестно. Однако есть информация, что 7 июля в Петербурге проходят сразу два значимых мероприятия с участием руководителей силовых ведомств — конференция глав прокуратур европейских государств и встреча генеральных прокуроров государств Прикаспийского региона. Отметим, что прокуратура Санкт-Петербурга находится именно в Адмиралтейском районе города — на Почтамтской улице, неподалёку от Исаакиевского собора.