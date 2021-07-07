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Трогательный надзор. Петербургская прокуратура добилась увеличения жилплощади для эму, ары, мини-пига и черепах

Прокуратура в Петербурге добилась улучшения жилищных условий для эму и его друзей

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга осталась недовольна итогами проверки контактного зоопарка в торговом центре «Охта Молл». Об этом надзорное ведомство сообщает 7 июля.

Сотрудники районной прокуратуры наведались в «Трогательный зоопарк» вместе с коллегами из регионального управления Россельхознадзора. «Установлено, что ряд животных, таких, как страус «Эму», сухопутные черепахи, свинья (мини-пиг), попугай ара, содержались в ненадлежащих условиях, площадь вольеров не соответствовала установленным требованиям», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

После их визита в адрес генерального директора ООО «ЗооПарк СЗ» было внесено представление об устранении нарушений. Руководство организации уже увеличило животным жилплощадь, отчиталась прокуратура Петербурга.

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Комментарии (1)

266112960
Надо бы им в ТЦ Миллер наведаться. Там тоже издевательство над животными.
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