Трогательный надзор. Петербургская прокуратура добилась увеличения жилплощади для эму, ары, мини-пига и черепах

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга осталась недовольна итогами проверки контактного зоопарка в торговом центре «Охта Молл». Об этом надзорное ведомство сообщает 7 июля.
Сотрудники районной прокуратуры наведались в «Трогательный зоопарк» вместе с коллегами из регионального управления Россельхознадзора. «Установлено, что ряд животных, таких, как страус «Эму», сухопутные черепахи, свинья (мини-пиг), попугай ара, содержались в ненадлежащих условиях, площадь вольеров не соответствовала установленным требованиям», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
После их визита в адрес генерального директора ООО «ЗооПарк СЗ» было внесено представление об устранении нарушений. Руководство организации уже увеличило животным жилплощадь, отчиталась прокуратура Петербурга.