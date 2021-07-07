В Петербурге продюсер женских коучей проиграла суд за паблик королевы вдохновения

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 7 июля, Светлана Володина пыталась через суд вернуть права на паблик «ВКонтакте» inspiration_queen. В иске к соцсети сказано, что сообщество, которое, судя по контенту, посвящено исключительно курсам Анны Перской, создала Володина, в раскрутку вложила миллион рублей. Перская за тренинги получила 2,5 миллиона, чем подтвердила отсутствие претензий на интернет-ресурс, уверена истица.

Совместная работа над продвижением психологических тренингов в массы обернулась тяжбой за права на сообщество и собранных подписчиков. Суд Петербурга разбирался, кто королева вдохновения.

В 2019-м, через год жизни паблика, тренер не выполнила обязательства по платным консультациям и перестала получать деньги. Володина, следует из материалов, исключила её из администраторов сообщества, при этом тематика не изменилась. «ВКонтакте» рассмотрели запрос представителей Перской и передали права на паблик ей.



Смольнинский суд иск Володиной, которая настаивает, что «ВКонтакте» не рассмотрело её права как добросовестные без достаточных оснований, не удовлетворил.



Светлана Володина позиционирует себя как руководитель тренингового центра. В числе прочего занимается продюсированием женских тренеров. Отношения складываются не всегда. Так, подводя итоги 2018 года, она рассказала о первом опыте продюсирования, который после двух курсов закончился удалением из друзей. В том же году она сообщила, что вместе с Анной Перской запускает курс «Королева вдохновения». Подписчиц обещали обучить искусству быть истинной женщиной и вдохновлять своего мужчину.

