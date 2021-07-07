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Байкер и автомобиль не разъехались на перекрестке Полюстровского и Новолитовской. «Лежит накрытый»

Мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем на Полюстровском проспекте в Петербурге

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Серьезное ДТП с мотоциклом произошло днем 7 июля в Выборгском районе Петербурга. Со слов очевидцев, байкер от полученных травм скончался на месте.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Полюстровского проспекта и Новолитовской улицы столкнулись легковой автомобиль Volvo и мотоцикл. На фото с места ДТП видно, что удар пришелся в районе правой передней двери автомобиля, а после мотоцикл отлетел через тротуар на газон.

По словам участника группы Дмитрия, мотоциклист умер не сразу. «Я мимо проезжал, он ещё живой был... И ДПС по встречке туда летели», — пишет он. Позже его уже накрыли. «Лежит накрытый. Приехали родственники», — пишет об увиденном Станислав.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти со ссылкой на данные ГИБДД, авария произошла в 14:15. За рулем Volvo был 31-летний мужчина. Мотоциклисту было около 36 лет, он погиб. (Новость дополнена в 17:58.)

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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