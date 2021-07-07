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Россия и Словакия сыграют матч отборочного этапа ЧМ-2022 в Казани

Стало известно, где пройдет матч квалификации чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными России и Словакии. Как сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 7 июля, команды встретятся на «Ак Барс Арене» в Казани.

Игра пройдет 8 октября и начнется в 21:45 по московскому времени. «Ак Барс Арена» вмещает 45 тысяч зрителей.

Сборная России провела три матча отбора на ЧМ-2022, обыграв Мальту (3:1) и Словению (2:1) и уступив Словакии (1:2). Сейчас команда делит первое место в группе Н с Хорватией.

На чемпионате Европы национальная команда провалилась, заняв четвертое место в группе из четырёх команд, куда также входили Бельгия, Дания и Финляндия. Россияне проиграли Бельгии и Дании (0:3 и 1:4 соответственно) и победили Финляндию (1:0).

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