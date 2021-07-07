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«Это точно какой-то сюр!» Автомобиль ДПС и трактор не смогли разъехаться на севере Петербурга

Трактор попал в аварию с полицейской машиной на севере Петербурга

Авария с участием служебного автомобиля и спецтехники произошла в Выборгском районе Петербурга днём 7 июля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По их словам, на пересечении Северного проспекта и улицы Есенина столкнулись трактор и автомобиль ДПС. Судя по фотографиям, у служебного автомобиля в результате аварии оказался серьёзно повреждён капот, досталось и спецтехнике. «Это точно какой-то сюр!» — пишут участники группы в комментариях под постом.

Подробности происшествия очевидцы не сообщают, о пострадавших им также неизвестно. «Фонтанка» обратилась за комментарием в полицейский главк.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на пересечении Северного и Есенина образовался транспортный затор. Ситуацию, как видно в приложении, осложняют дорожные работы, которые проводятся рядом с перекрёстком.

Фото: Скриншот «Яндекс.Карты»
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Фото: Скриншот «Яндекс.Карты»

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Комментарии (2)

vvivanov
А что делает трактор в городе, да еще в левой полосе? В космос научились летать, а в городе трактора воду возят...
dirtok
А где описание как обгонял, как подрезал?
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