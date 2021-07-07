Авария с участием служебного автомобиля и спецтехники произошла в Выборгском районе Петербурга днём 7 июля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По их словам, на пересечении Северного проспекта и улицы Есенина столкнулись трактор и автомобиль ДПС. Судя по фотографиям, у служебного автомобиля в результате аварии оказался серьёзно повреждён капот, досталось и спецтехнике. «Это точно какой-то сюр!» — пишут участники группы в комментариях под постом.